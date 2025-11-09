Amedspor maçında Atatürk pankartı

1. Lig'in 13. haftasında Amedspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti.

AMEDSPOR 3 PUANI KAPTI

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 23. dakikalarda Mbaye Diagne atarken, Hatayspor tek golü 42. dakikada penaltıdan Görkem Sağlam ile buldu.

Bu sonuçla Amedspor, puanını 26 yaptı ve 2. sıraya yükseldi.

Hatayspor ise 4 puanla 19. sırada kaldı.

İKİ TAKIMDAN ANLAMLI HAREKET

Amedspor ve Hataysporlu futbolcular maç öncesi sahaya "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı ve 10 Kasım’ı andı.

Diyarbakır ekibi ligdeki bir sonraki maçında Boluspor ile karşılaşacak.

Hatayspor ise Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.