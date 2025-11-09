Amedspor maçında Atatürk pankartı

Amedspor maçında Atatürk pankartı
Yayınlanma:
1. Lig'de oynanan Amedspor-Hatayspor maçında futbolcular sahaya "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartı ile çıktı.

1. Lig'in 13. haftasında Amedspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti.

AMEDSPOR 3 PUANI KAPTI

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi açıklandıGalatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi açıklandı

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 23. dakikalarda Mbaye Diagne atarken, Hatayspor tek golü 42. dakikada penaltıdan Görkem Sağlam ile buldu.

Bu sonuçla Amedspor, puanını 26 yaptı ve 2. sıraya yükseldi.

Hatayspor ise 4 puanla 19. sırada kaldı.

İKİ TAKIMDAN ANLAMLI HAREKET

Amedspor ve Hataysporlu futbolcular maç öncesi sahaya "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı ve 10 Kasım’ı andı.

Diyarbakır ekibi ligdeki bir sonraki maçında Boluspor ile karşılaşacak.

Hatayspor ise Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Spor
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi açıklandı