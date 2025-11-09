Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi açıklandı

Yayınlanma:
Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 12. haftası, bugün oynanacak maçlarla birlikte kapanacak.

Fatih Karagümrük, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe evinde Kayserispor'u, Samsunspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

TFF VAR HAKEMLERİNİ AÇIKLADI

Bugün oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu.

İşte günün maçlarının VAR hakemleri:

14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: VAR: Bülent Birincioğlu / AVAR: Bahtiyar Birinci

17.00 Kocaelispor - Galatasaray: VAR: Ali Şansalan / AVAR: Süleyman Özay

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: VAR: Ömer Faruk Turtay / AVAR: Hakan Yemişken

20.00 Samsunspor - Eyüpspor: VAR: Ümit Öztürk / AVAR: Furkan Ürün

FENERBAHÇE VE GALATASARAY HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4 puanlık fark bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, 29 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 25 puanla 2. sırada yer alıyor.

