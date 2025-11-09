Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'in 12. haftası, bugün oynanacak maçlarla birlikte kapanacak.
Fatih Karagümrük, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe evinde Kayserispor'u, Samsunspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.
TFF VAR HAKEMLERİNİ AÇIKLADI
Bugün oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu.
İşte günün maçlarının VAR hakemleri:
14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: VAR: Bülent Birincioğlu / AVAR: Bahtiyar Birinci
17.00 Kocaelispor - Galatasaray: VAR: Ali Şansalan / AVAR: Süleyman Özay
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: VAR: Ömer Faruk Turtay / AVAR: Hakan Yemişken
20.00 Samsunspor - Eyüpspor: VAR: Ümit Öztürk / AVAR: Furkan Ürün
FENERBAHÇE VE GALATASARAY HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4 puanlık fark bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, 29 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 25 puanla 2. sırada yer alıyor.