Amedspor Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla anlaştı
Amedspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hasan Ali Kaldırım ile anlaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile anlaşmaya vardı.
FENERBAHÇE'DE UZUN YILLAR FORMA GİYDİ
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kariyerinde Kayserispor, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve MKE Ankaragücü formalarını giyen 35 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Açıklamada, "Futbolcumuz yarın sağlık kontrolünden geçirilecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.
PUAN DURUMU
4 haftanın geride kaldığı 1. Lig'de 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Amedspor, 5. sırada yer alıyor.
