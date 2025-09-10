Amedspor Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla anlaştı

Amedspor Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla anlaştı
Yayınlanma:
Amedspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hasan Ali Kaldırım ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'DE UZUN YILLAR FORMA GİYDİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kariyerinde Kayserispor, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve MKE Ankaragücü formalarını giyen 35 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

hasan-ali-kaldirim.jpg
Hasan Ali Kaldırım

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Açıklamada, "Futbolcumuz yarın sağlık kontrolünden geçirilecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

PUAN DURUMU

4 haftanın geride kaldığı 1. Lig'de 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Amedspor, 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco futbolculara kararını açıkladıFenerbahçe'de Domenico Tedesco futbolculara kararını açıkladı

Domenico Tedesco gelir gelmez Fenerbahçe yönetiminin teklifini reddettiDomenico Tedesco gelir gelmez Fenerbahçe yönetiminin teklifini reddetti

Sadettin Saran Fenerbahçe'nin toplam borcunu açıkladıSadettin Saran Fenerbahçe'nin toplam borcunu açıkladı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

