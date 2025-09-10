Fenerbahçe'de Domenico Tedesco futbolculara kararını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco, ilk antrenmanına çıktı.

İtalyan teknik adam, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi ilk olarak basın mensuplarına selam verdi.

“BİR TANE SABİT İLK 11’İMİZ OLMAYACAK”

Antrenman öncesi futbolcular ile bir toplantı yapan Domenico Tedesco’nun yaptığı konuşmada ortaya çıktı.

Belirli bir ilk 11’i olmayacağını belirten Domenico Tedesco, "Birlik olacağız, hep birlikte başaracağız. Zaman içinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Bunu hemen yapmalıyız. Bir tane sabit ilk 11'imiz olmayacak. Bütün kadroyu kullanacağız. Herkese ihtiyacımız var” sözlerini sarf etti.

Domenico Tedesco

TESİSLERDE KALACAK

Genç teknik adam ayrıca Süper Lig’de oynanacak Trabzonspor maçına kadar tesislerde kalmaya karar verdi.