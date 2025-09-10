Domenico Tedesco gelir gelmez Fenerbahçe yönetiminin teklifini reddetti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco getirildi.

2 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-lacivertlilerden konuya dair yapılan açıklamada “Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır” ifadelerine yer verildi.

DOĞRUDAN TESİSLERE GİTTİ

Anlaşmanın açıklanmasından sadece birkaç saat sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Domenico Tedesco, doğrudan tesislere gitti.

“BU ATMOSFERE ALIŞMAM LAZIM HAZIR OLMAM LAZIM”

A Spor’da yer alan habere göre; Tedesco, yönetimin otele bırakma teklifine karşılık olarak "Bu atmosfere alışmam, hazır olmam lazım” dedi.