Amedspor ayrılığı açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

VANSPOR'A FARKLI YENİLMİŞTİ

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Amed Sportif Faaliyetler, son maçında Vanspor'a 3-0 yenilmişti.

TFF'nin Amedspor kararı belli oldu

TFF 1. Lig'de 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan, 3 karşılaşmayı da kaybeden Amed Sportif Faaliyetler, 13 puanla 7 sırada bulunuyor.