Amedspor ayrılığı açıkladı

Amedspor ayrılığı açıkladı
Yayınlanma:
Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

VANSPOR'A FARKLI YENİLMİŞTİ

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Amed Sportif Faaliyetler, son maçında Vanspor'a 3-0 yenilmişti.

TFF'nin Amedspor kararı belli olduTFF'nin Amedspor kararı belli oldu

TFF 1. Lig'de 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan, 3 karşılaşmayı da kaybeden Amed Sportif Faaliyetler, 13 puanla 7 sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Spor
Galatasaray mağlubiyeti sonrası Liverpool'u yıkan gelişme
Galatasaray mağlubiyeti sonrası Liverpool'u yıkan gelişme
Kerem Aktürkoğlu iddialarına son noktayı koydu: Dikkat çeken soruşturma detayı
Kerem Aktürkoğlu iddialarına son noktayı koydu: Dikkat çeken soruşturma detayı
Okan Buruk dayanamadı: Oyuna 15 dakika bile sokmak istemedi
Okan Buruk dayanamadı: Oyuna 15 dakika bile sokmak istemedi