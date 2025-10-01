TFF'nin Amedspor kararı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor’un forma göğüs sponsoru üzerindeki Kürtçe slogan nedeniyle verdiği para cezasında geri adım attı.

TFF 1. Lig temsilcisi Amedspor'a TFF'den gelen haber yüzleri güldürdü. Daha önce formasındaki göğüs reklamında, Kürtçe ifadeler yer aldığı için ceza alan Diyarbakır temsilcisin itirazları sonuç getirdi.

Amedspor’un formasında yer alan “Koma me bona we” (Grubumuz sizin için) sloganı, TEZGEL firmasının marka tescili kapsamında profesyonel liglerde Kürtçe bir ifadeye ilk kez yer verilmesini sağlamıştı.
Ancak TFF, Sakarya ve Sarıyer maçlarında bu sloganın kullanılması nedeniyle kulübe toplam 220 bin TL para cezası vermişti.

Amedspor'a 'Kürtçe' cezası!Amedspor'a 'Kürtçe' cezası!

CEGA Medya’dan Ferit Aslan’ın haberine göre, TFF ile Amedspor arasında yaşanan kriz diyalog yoluyla çözüldü. Federasyon, TEZGEL firmasının başvuru sürecine dair tüm evrakları detaylı şekilde incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, sloganın Türk Ticaret Bakanlığı nezdinde yasal ve tescilli olduğu belirlendi.

PFDK'YA SEVK EDİLMEDİ

Vanspor maçında aynı formanın kullanılması üzerine TFF, bu kez Amedspor’u disiplin kuruluna sevk etmedi. Bu gelişme, federasyonun önceki kararından döndüğü şeklinde yorumlandı.

amedspor11.jpg
Amedspor cezaların iptal edilmesini bekliyor

CEZALAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Amedspor’un Tahkim Kurulu’na yaptığı başvuruların ardından Sakarya ve Sarıyer maçlarına ilişkin cezaların da iptal edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Cega Medya

