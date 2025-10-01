Amedspor'a 'Kürtçe' cezası!

Amedspor'a 'Kürtçe' cezası!
Amedspor, formasının göğüs reklamında bulunan Kürtçe ifadeler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir kez daha para cezasına çarptırıldı.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, forma reklamında Kürtçe ifadelere yer verdiği gerekçesiyle ikinci kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) yaptırımına uğradı.

Kulübün Sakaryaspor maçına çıktığı formaların göğüs kısmında yer alan “Koma me bona we / Grubumuz sizin için” ifadesi nedeniyle daha önce 110 bin lira para cezası kesilmişti.

'SPORTİF EKİPMAN TALİMATINA AYKIRILIK'

Amedspor’un aynı forma ile Sarıyer karşılaşmasına da çıkması üzerine kulüp yeniden PFDK’ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Sportif ekipman talimatına aykırılık” gerekçesiyle kulübe bir kez daha 110 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

