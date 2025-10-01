Son dakika | Antalyaspor’un eski başkanı gözaltına alındı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz gün sabah '6'ncı dalga' operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

Antalyaspor Kulübü eski Başkanı Avukat Aziz Çetin, bu sabah evinde gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokol gereği kulübe aktarılması gereken yaklaşık 2 milyar TL'lik hafriyat parasına ilişkin yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Çetin, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Belediyeye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanları Ramazan K., Ramazan S., hafriyat işi yapan Halil A. ve Abdullah E., Burcu M., Mehmet A., Mehmet K., Nihat Y., Emine A. ve Talha Kürşat K. serbest bırakılırken diğer kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ilk döneminde başkan vekilliği görevini üstlenen ve gözaltında bulunan iş insanı Metin A. ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldü. Metin A.'nın, Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili irtibatı olduğu ve bu nedenle İstanbul soruşturmasına dahil edildiği iddia edildi.