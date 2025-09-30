Son dakika | Antalya Büyükşehir operasyonu Antalyaspor Derneğine sıçradı: 20 gözaltı kararı

Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar Antalyaspor Derneğine de sıçradı. Antalyaspor Derneği'nde arama devam ederken 20 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Yerel seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinin sona ermesi ile CHP'li belediyelere peşi sıra operasyonlar yapılmaya devam ediliyor. Bu belediyelerden bir tanesi de Antaya Büyükşehir Belediyesi. Belediye Başkanı Göcek'in de tutuklandığı dalga operasyonların bir tanesi de bu sabah saatlerinde yapıldı.

BELEDİYE OPERASYONU ANTALYASPOR DERNEĞİNE SIÇRADI

Belediyeye yapılan operasyonlarda Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye kayyum atanmıştı. Bu sabah saatlerinde ise Antalyaspor Derneğine operasyon yapıldı. Ekiplerin dernekte arama yaptığı ve 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sının gözaltında alındığı bilgisi edinildi. Soruşturmada belediye ile dernek arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları yer aldı.

