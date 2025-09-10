Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 kişiye gözaltı!

Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 kişiye gözaltı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi...Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon daha yapıldı. Soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı.

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar bu sabahta devam ediyor. Belediye Başkanı'nın tutuklu olduğu ve geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeni ile yeniden hastaneye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon nedeni ile 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17'sinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

