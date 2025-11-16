Altay PFDK'dan haber bekliyor

Altay PFDK'dan haber bekliyor
Yayınlanma:
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da bu sezon şans bulmaya başlayan altyapı patentli orta saha oyuncusu Oktay Özdede, son haftalarda adını ilk 11'e yazdırmayı başardı. Altay, Oktay için PFDK'dan haber beklemeye başladı.

Teknik direktör Yusuf Şimşek, göreve geldikten sonra Eskişehirspor, Bornova 1877 (D) ve Söke 1970 müsabakalarında yedek soyundurduğu 20 yaşındaki futbolcuya son 4 haftadaki Tire 2021 FK (D), Karşıyaka, Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor randevularında ilk 11'de şans verdi.

İspanya Türkiye maçının hakemi belli olduİspanya Türkiye maçının hakemi belli oldu

ALTAY'IN GÖZÜ PFDK KARARINDA

Siyah-beyazlılarda bahis soruşturmasında ismi yer alan 8 futbolcudan biri olan Oktay, merakla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilecek kararı bekliyor.

BAHİS YAPMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Altay yönetimi soruşturmadaki hiçbir oyuncunun bu sezon bahis oynamadığını ve oyuncuların kendi müsabakalarına da bahis yapmadığını açıklamıştı. Genç krampon geçen sezon U19 takımında görev yapıyordu. İlk kez bu sezon profesyonel ligde tecrübe yaşayan Oktay'ın alt sınırdan ceza alması bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Spor
Fenerbahçeli eski yıldızdan olay Türkiye itirafı
Fenerbahçeli eski yıldızdan olay Türkiye itirafı
A Milli Takım'da değişiklik: Kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da değişiklik: Kadrodan çıkarıldı
İspanya Türkiye maçının hakemi belli oldu
İspanya Türkiye maçının hakemi belli oldu