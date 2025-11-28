Alper Potuk ile yollar ayrıldı

Yayınlanma:
Ankara Keçiörengücü, Alper Potuk ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk ile yollarını ayırdı.

Murat Ülker Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: 'Çok yakında' diyerek açıkladıMurat Ülker Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: 'Çok yakında' diyerek açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Alper Potuk ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Alper Potuk ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Ankara Keçiörengücü'nden kendi isteğimle ayrılma kararı aldığımı belirtmek isterim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana destek veren başkanımıza, sportif direktörümüze, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Ankara Keçiörengücü'ne sezonun geri kalanında başarılar diliyorum.

alper-potuk-ankara-keciorengucu-ile-sampiyonluk-hedefliyor-hunb.webp

160 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Ankara Keçiörengücü ile sadece 5 maça çıkan Alper Potuk, 160 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

