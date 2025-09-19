"Frankfurt Galatasaray'ı sahadan süpürdü"
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt’a tarihi bir kayıp yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekibin aldığı bu ağır yenilgi, Alman basınında da büyük ses getirdi.
Maçın ardından Almanya’nın önde gelen spor yayın organları Galatasaray’ın dağınık görüntüsünü manşetlerine ilginç başlıklarla taşıdı.
Galatasaray'ın 5-1'lik farklı yenilgisi Almanya'da deprem etkisi yarattı.
DAZN: “İkna edici zafer ve lig liderliği: Öfkeli Eintracht, Galatasaray'ı devirdi.”
Süddeutsch Zeitung da mücadeleye geniş yer verdi.
Haberde şu ifadeler kullanıldı:
Türkiye Ligi lideri İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile Şampiyonlar Ligi maçı için Frankfurt'a gidiyor ancak işler o kadar ters gidiyor ki Eintracht Frankfurt ezici bir zafer kazanıyor.
lman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın daha önce Leroy Sane hakkında yaptığı tartışmalı yorum da yeniden gündeme geldi. Sueddeutsche Zeitung, Nagelsmann’ın şu sözlerini hatırlattı:
“Leroy artık Bundesliga’dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Daha fazla öne çıkmalı.”