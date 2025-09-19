"Frankfurt Galatasaray'ı sahadan süpürdü"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt’a tarihi bir kayıp yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekibin aldığı bu ağır yenilgi, Alman basınında da büyük ses getirdi.

Maçın ardından Almanya’nın önde gelen spor yayın organları Galatasaray’ın dağınık görüntüsünü manşetlerine ilginç başlıklarla taşıdı.

Galatasaray'ın 5-1'lik farklı yenilgisi Almanya'da deprem etkisi yarattı.

Süddeutsch Zeitung da mücadeleye geniş yer verdi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Ligi lideri İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile Şampiyonlar Ligi maçı için Frankfurt'a gidiyor ancak işler o kadar ters gidiyor ki Eintracht Frankfurt ezici bir zafer kazanıyor.

Julian Nagelsmann, Leroy Sane transferi hakkında Türkiye'nin bazı kesimlerinde hakaret olarak algılanan şu sözlerle yorum yapmıştı:

"Leroy artık Bundesliga'dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor.

Daha fazla öne çıkmalı".

Maçı incelediğinde muhtemelen değerlendirmesinin doğrulandığını hissetmişti.