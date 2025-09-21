Ali Koç Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin bugünkü olağanüstü genel kurulundaki seçimde başkanlık için Sadettin Saran ile yarışacak olan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Koç, Now Spor'daki yayında "Ali Koç başkan olursa ve sezon sonunda nasıl şampiyon yapacak?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Öncelikli hedefimiz var, vaadimiz var. Biri şampiyonluğa ulaşmak, o şampiyonluğa ulaşabilmek için de en büyük transfer olan tribün, camia birlikteliğini inşa etmek. Öbürleri yolda gidiyor, mali bağımsızlık, çok önem verdiğim Maltepe... Limit açmak için Yusuf'u satmakla suçladı biri. Çocuğu aldınız, 19 maça çıkmış, 22 milyona satmışsınız değil, sen nasıl limit açmak için satarsın. Şampiyonluğa niye bu kadar inanıyorum, niye ilk defa sözünü veriyorum? Popülist davranmak için değil. Kurduğum kadro, kuruluş şekli, getirdiğimiz hoca, camia ve yönetim kurulunun kudreti ve çok ama çok inanıyorum yapı olayında yaşayacağımız gerilemeler. Elimizdeki bilgi ve belgelerle hareket gelmezse kolay kolay bir daha Türk futbolunda hareket olmaz. O yüzden hakemler beni istemiyor.

Alanya maçı bize yapılmış bir operasyon dediğim için herhalde, 'Ne Alanya'sı yıllardır yapılıyor' diyor. Yıllardır yapılıyor olması Fenerbahçe'nin bazı şampiyonluklarında bu konunun etkisi olduğunu göstermez mi? Aziz Başkan döneminde 7 senede 3 şampiyonluk verdi, bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluk çalındı. Yapı var mı yok mu Sayın Sadettin Saran.

Benle görüştü bir şey yapabilir miyiz diye, TFF ile konuşalım dedim. Fenerbahçe seçimleri, hakemlerin dikkatinde. Niye hakemler beni istemiyor? Fenerbahçe'den başka tekerlerine çomak sokan var mı? Fenerbahçe üstlerine gidiyor koşu testlerinin, whatsapp konuşmalarının... Hakemlerin binlerce davasını kim deşifre etti? Sonra TFF önlem aldı. Tabii ki istemezler. Bizden başka mücadelesini veren yok!

2 Nisan'ı dile getirdiler! 2 Nisan'dan beri neler oldu Türkiye'de; 2 Nisan'dan sonra TFF seçime gitmek zorunda kaldı. 'Hayatta kaybetmez' denen başkan kaybetti. FETÖ'den arınmış bir TFF geldi. Sonra ne oldu? İkinci yarı yabancı VAR geldi. Bir derbi maçına tamamen yabancı hakemle çıktı. Birçok hakem artık yok. Biz bunu camia gücü olmadan yaptık. Camia içinde de sulandıranlar oldu. Sadettin Bey'e soruyorum, yapı var mı yok mu, yapı etkili mi değil mi şu dönemde? Onu soruyorum. Yapı yapı diye mazeret üretmeyin diyor ama Alanya maçında var, yıllardır var diyor. 2 Nisan'dan önce zorbalıkla bir şampiyonluğumuz daha çalınacaktı ve çalındı. Herkese danıştık 2 Nisan'dan sonra, herkes 'çekilmeyin' dedi. Yapı konusunda 2 Nisan'dan sonra çok mesafe kat edildi. 2 Nisan sulandırıldı."

