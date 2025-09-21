Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Fenerbahçe'de seçimi kazanacak ismi açıkladı

Fenerbahçe'de dün başlayan olağanüstü seçimli genel kurulda bugün oylama yapılacak.

Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarışacağı seçimde eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında yapılacak olan oy kullanma işlemi saat 10.30'da başlayacak. Sandıklar; saat 17.00'de kapanacak.

50 sandıkta oy kullanılacak ve sayımlar sonucunda seçilen başkan 2027'ye kadar koltukta kalacak.

Listeler şöyle:

ALİ KOÇ

BAŞKAN: Ali Koç

YÖNETİM KURULU (ASİL): Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker

YÖNETIM KURULU (YEDEK): Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

SADETTİN SARAN

BAŞKAN: Sadettin Saran

YÖNETİM KURULU (ASİL): Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural

YÖNETİM KURULU (YEDEK): Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orkan Orakçıoğlu, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

KULİS BİLGİLERİNE GÖRE ALİ KOÇ

Sabah gazetesinden Murat Özbostan, bugünkü yazısında Fenerbahçe kongresini değerlendirdi.

Özbostan, yazısının son bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Genel olarak son yılların F.Bahçe'deki en çok sonucu merak edilen seçimlerinden birisi olacak. Bazı kulis bilgillerine göre; Ali Koç kazanır. Fakat dünkü kongredeki havaya göre de Saran'a da büyük destek var. İki adayın da ortak vurgusu F.Bahçe'nin şampiyonluğu. Net olan bu."

