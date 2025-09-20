Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da kavga çıktı

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda üyelerin konuşmaları devam ediyor. Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Kongre üyesi İrfan Coşkun’un Sadettin Saran için söylediği sözler gerginliğe yol açtı.

“2010-2011 KUPASINI TRABZONSPOR’A VERECEK MİSİNİZ”

3 Temmuz sürecini hatırlatan İrfan Coşkun, "Siz Sayın Saadettin Saran ‘şike var dediniz!’, başkan olursanız 2010-2011 kupasını Trabzonspor’a verecek misiniz?” sözlerini sarf etti.

Video: Ramazan Süzen - Halk TV

TARAFLAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Coşkun’un bu sözleri sonrası Ali Koç ve Sadettin Saran taraftarları arasında arbede çıktı. Olayların büyümesi nedeniyle Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, konuşmalara ara verdi.

CEM GÖLBAŞI ARAYA GİRDİ

Olaylar ancak GFB lideri Cem Gölbaşı ve Yücel Aslan’ın araya girmesiyle son buldu.

Video: Yiğit Can İlarslan - Halk TV