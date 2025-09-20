Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da kavga çıktı

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da kavga çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da konuşma yapan İrfan Coşkun'un Sadettin Saran'a yönelik sözleri sonrası ortalık karıştı. Ali Koç ve Sadettin Saran taraftarları arasında arbede çıktı.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda üyelerin konuşmaları devam ediyor. Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Kongre üyesi İrfan Coşkun’un Sadettin Saran için söylediği sözler gerginliğe yol açtı.

“2010-2011 KUPASINI TRABZONSPOR’A VERECEK MİSİNİZ”

3 Temmuz sürecini hatırlatan İrfan Coşkun, "Siz Sayın Saadettin Saran ‘şike var dediniz!’, başkan olursanız 2010-2011 kupasını Trabzonspor’a verecek misiniz?” sözlerini sarf etti.

Video: Ramazan Süzen - Halk TV

TARAFLAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Coşkun’un bu sözleri sonrası Ali Koç ve Sadettin Saran taraftarları arasında arbede çıktı. Olayların büyümesi nedeniyle Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, konuşmalara ara verdi.

CEM GÖLBAŞI ARAYA GİRDİ

Olaylar ancak GFB lideri Cem Gölbaşı ve Yücel Aslan’ın araya girmesiyle son buldu.

Video: Yiğit Can İlarslan - Halk TV

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Spor
Ahmet Çakar Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı
Ahmet Çakar Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı
Sergen Yalçın rahatladı
Sergen Yalçın rahatladı
Sadettin Saran'ın üstüne kahve bardağı attılar
Sadettin Saran'ın üstüne kahve bardağı attılar