Ali Koç "Ak Parti bir şey yapmak zorunda" diyerek açıkladı: 25 milyonluk camiayı karşısına alıyorsa partisinin bileceği iş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor ile oynanan maçın ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in açıklamalarına sert yanıt verdi.

Koç, geçmişte yaşanan 3 Temmuz sürecine atıfta bulunarak, camiasına yönelik yapılan yorumları “fitili ateşleyen hadsiz açıklamalar” olarak nitelendirdi.

Ali Koç, maç öncesi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yemek yediklerini belirterek, sonrasında yaşanan gelişmelerin kendisinde 3 Temmuz sürecinin yeniden gündeme getirildiği izlenimini yarattığını söyledi ve şunları ekledi:

Belki biz 3 Temmuz’a mı gidiyoruz, o iş mi hortluyor?

Hadsiz belediye başkanının şuursuz açıklaması fitili ateşledi.

Bu ilk açıklaması değil.

Kendisi avukat; avukatının FETÖ ortaklığına bakmakta fayda var.

Koç, Fenerbahçe’nin o dönemde yaşadığı zorlukları hatırlatarak, kulüpte kalan birkaç kişiden biri olduğunu vurguladı:

Her gün kot, tişört, çorap, lastik ayakkabı dışarı koyardım.

Gelirlerse hazırlıklı olalım diye.

Sokakta gazlar yedik, yaralandık.

Bu adamlar hiçbir şey yapmadı.

"BİZİM MUHATABIMIZ AK PARTİDİR"

Ali Koç'un, açıklamasında en dikkat çeken nokta ise AKP'ye seslendiği bölüm oldu:

Kim ya büyükşehir belediye başkanı, konuşuyor. Sen kendi ortağına bak konuşmadan önce.

Bizim muhatabımız AK Parti'dir, bir şey yapmak zorunda. Ucuz kahramanlıkla 25 milyonluk camiayı karşısına alıyorsa partinin bileceği iş. Sen suçluyu, örgütü övüyorsun.

Sen Cumhurbaşkanımız noktasında mısın, Cumhurbaşkanımızın mektubu müzemizde duruyor, sitayişle bahsediyor mücadelemizden yoksa terör örgütü yanında mısın? 15 Temmuz'da hangi taraftasın belediye başkanı!

Koç, başkanlık yarışında Sadettin Saran’ın duruşunu da eleştirerek, onun Hakan Bilal Kutlualp ile yol yürüme ihtimaline tepki göstererek şunları söyledi:

Sadettin Bey’in o dönemki duruşu iyi değildi. Hakan Bilal Kutlualp ile yol yürüyecekse, benim bu kadar takık olduğum bir meselede bu kabul edilemez.

Ahmet Metin Genç'in açıklamaları tepki çekti

GENÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe maçının ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullanmıştı.