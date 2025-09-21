Alanyaspor Fenerbahçe'den sonra yine takıldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak puanları bölüştü.
Alanyaspor hafta içerisinde Fenerbahçe'den aldığı 1 puan ile dikkat çekmişti.
DETAYLAR
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Suat Güz, Mehmet Akıncık
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele (Dk. 61 Onur Bulut), Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 85 Kaluzinski), Crespo, Kemen (Dk. 62 Harit), Yusuf Sarı (Dk. 74 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 62 Fayzullayev), Shomurodov
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Viana, Makouta (Dk. 81 Janvier), Maestro, Enes Keskin (Dk. 65 Hadergjonaj), Duarte (Dk. 72 Yusuf Özdemir), Hagi (Dk. 65 Mounie), İbrahim Kaya, Ogundu (Dk. 81 Meschack)
Goller: Dk. 29 Shomurodov (Başakşehir), Dk. 51 Ogundu (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Berat Özdemir, Dk. 42 Opoku, Dk. 45+2 Ebosele (RAMS Başakşehir), Dk. 65 Hagi, Dk. 84 Aliti, Dk. 90+3 Maestro (Corendon Alanyaspor)