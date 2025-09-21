Alanyaspor Fenerbahçe'den sonra yine takıldı

Alanyaspor Fenerbahçe'den sonra yine takıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Başakşehir ile Alanyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak puanları bölüştü.

Alanyaspor hafta içerisinde Fenerbahçe'den aldığı 1 puan ile dikkat çekmişti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Suat Güz, Mehmet Akıncık

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele (Dk. 61 Onur Bulut), Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 85 Kaluzinski), Crespo, Kemen (Dk. 62 Harit), Yusuf Sarı (Dk. 74 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 62 Fayzullayev), Shomurodov

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Viana, Makouta (Dk. 81 Janvier), Maestro, Enes Keskin (Dk. 65 Hadergjonaj), Duarte (Dk. 72 Yusuf Özdemir), Hagi (Dk. 65 Mounie), İbrahim Kaya, Ogundu (Dk. 81 Meschack)

Goller: Dk. 29 Shomurodov (Başakşehir), Dk. 51 Ogundu (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Berat Özdemir, Dk. 42 Opoku, Dk. 45+2 Ebosele (RAMS Başakşehir), Dk. 65 Hagi, Dk. 84 Aliti, Dk. 90+3 Maestro (Corendon Alanyaspor)

