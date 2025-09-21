Fenerbahçe'de ilk sandık sonuçları açıklandı
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda oy sayma işlemi devam ediyor. 50 sandıkta 24 bin 800 üye oy kullanırken ilk sandık sonuçları belli oldu.
İLK SANDIKTAN SADETTİN SARAN ÇIKTI
Sayılan ilk 9 sandık sonucunda Sadettin Saran, bin 69, rakibi Ali Koç ise 943 oy aldı.
OY SAYMA İŞLEMİ DEVAM EDİYOR
Kalan 49 sandıkta oy sayma işlemleri devam ediyor. Sonuçların kısa süre içerisine netleşmesi bekleniyor.
LİSTELER
İki Başkan adayının listeleri şu şekilde:
Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman
Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz