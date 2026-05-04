Ahmet Çakar'dan Antalyaspor iddiası: Galatasaray şampiyonluğu kaybetti!

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, lider Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar: Kabahat Okan Buruk'ta

"İçimden bir ses Galatasaray-Antalyaspor maçında bir şey olacağını söylüyor" diyen Çakar, Beyaz TV'deki programda, "Sanki Antalya düştü kötü takım tamam kötü takım çok zor olduğunu da biliyorum. Antalyaspor'un puan alabileceğini yüzde 1 ihtimal olduğunu da biliyorum lakin o maçta bir şey olacak. Galatasaray Saftig döneminde 3 maçta şampiyonluğu kaybetti" dedi.

SAFTİG DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Çakar, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarih tekerrürden ibarettir. Eskiden savaşlar kılıçlarla oluyordu. Şimdi füzelerle oluyor. Ama sonuç olarak tarih tekerrür... Hatırlayın, derin nefes alın. Saftig denen bir adam vardı. Galatasaray'ın hocasıydı. Galatasaray arka arkaya önce Gaziantep, sonra Samsun, sonra Antalya'ya kaybederek şampiyonluğu kaybetti. Tekrar söylüyorum... Yıllar önce Saftig denen fazla isimli olmayan bir Alman teknik direktör Galatasaray'ın hocası oldu. Önce Gaziantep, sonra Samsun, sonra Antalya'ya yenilerek Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Tarih tekerrür ediyor. Galatasaray Samsun'a yenildi. Ya Antalyaspor'a da yenilip de aynı tarih tekerrür ederse. Şimdi Samsun ayağı geldi. Antep'e de puan kaybetti hiç manasız. Bundan bir kaç ay önce. Şimdi Antalya var. Çok zor olduğunu biliyorum."

GALATASARAY 4 PUAN ÖNDE

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Galatasaray 74 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı kırmızılı takım son 2 haftada kendi sahasında Antalyaspor'la, deplasmanda da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise puanı 70. Sarı lacivertli takım deplasmanda Konyaspor'la, kendi evinde de Eyüpspor'la oynayarak ligi tamamlayacak.