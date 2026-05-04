Kazanamaya kazanamaya düşme hattının dibine geldi gözünü Galatasaray'a dikti

Süper Lig'de son 4 haftadır kazanamayan Antalyaspor, sonunda düşme hattının dibine kadar geldi.

Son olarak kendi sahasında Alanyaspor'la 0-0 berabere kalan kırmızı beyazlı ekip, 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Düşme hattındaki 16. sırada yer alan Gençlerbirliği ise 28 puanda.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Alanyaspor maçını değerlendirirken, hafta sonu oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına da değindi.

Ahmet Çakar'dan Antalyaspor iddiası: Galatasaray şampiyonluğu kaybetti!

Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki hafta. Önümüzdeki hafta çok zor bir Galatasaray maçımız var. Daha sonra da yine aynı şekilde zorluk derecesi çok yüksek bir Kocaelispor maçımız var. Diğer maçlara baktığımızda da aslında, bir hafta önce nasıl istemediğimiz sonuçlar olduysa bu hafta da aslında bizim için gelen sonuçlar oldukça iyiydi. Ancak burada bir galibiyet alabilseydik, üç puan alabilseydik belki de ligi bitirecektik. Çok değerliydi, çok önemliydi. Mücadelemizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman da yaptık. Ancak gol ve pozisyon bulmakta zorlandık. Bu maçları oynamak çok kolay değil. Büyük bir stres, büyük bir yük herkesin, özellikle oyuncuların üzerinde. Ligde kalacağımıza hep inandığımızı söyledik. Son iki haftaya geldik. Biz maçlarımızı oynayacağız, mücadelemizi vereceğiz. Dışarıdan baktığımda biz buna inanıyoruz. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Galatasaray şampiyonluk maçına çıkacak. Kazandığında şampiyon olacağı bir maçta Galatasaray'dan puan almak çok kolay değil. Ancak ne kadar zorsa onu deneyeceğiz. Onu yapmaya çalışacağız. Daha sonra da Kocaelispor maçı. Buradan alacağımız puanlar umut ediyorum ki bizi ligde bırakacak. Mücadeleye devam edeceğiz. Evet üzgünüz. Üç puan almak istedik ama bir puan aldık. Belki de o bir puan bizim için çok değerli olacak. Bunu da lig sonunda daha net bir şekilde göreceğiz."