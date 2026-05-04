Galatasaray'ı RAMS Park idmanı yaktı

Galatasaray, deplasmanda Samsunspor’a 4-1 yenilerek 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatını bir sonraki maça bıraktı. Ancak alınan farklı mağlubiyetin ardında dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

REHAVETİN KAYNAĞI: RAMS PARK İDMANI

Takvim’in haberine göre, sarı-kırmızılıların Samsunspor karşısında rehavete girmesinin nedeni maçtan önce RAMS Park’ta yapılan antrenman oldu. Taraftarların meşalelerle takımlarına destek vermesi ve şampiyonluk kutlamalarını andıran görüntüler, futbolcuları psikolojik olarak etkiledi.

“ŞAMPİYON OLDUK” HAVASI

Oyuncuların bu idman sonrası “Şampiyon olduk” havasına girdiği, motivasyonun düştüğü ve bunun da sahaya olumsuz yansıdığı ifade edildi. Samsunspor deplasmanındaki farklı mağlubiyet adeta “bağıra bağıra” geldi.

OKAN BURUK’TAN UYARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada futbolcuları rehavete karşı uyardıklarını ancak buna rağmen kötü bir sonuçla karşılaştıklarını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, kalan haftalarda benzer bir hatanın tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. Galatasaray’ın Samsunspor karşısındaki mağlubiyeti, sadece saha içi performansla değil, psikolojik hazırlık süreciyle de tartışma konusu oldu.