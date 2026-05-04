Dursun Özbek’e çağrı: Ya hep git ya da kal

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor’a 4-1 mağlup oldu ve şampiyonluk planlarını erteledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamak için Samsun’a gitti ancak sarı-kırmızılılar henüz şampiyonluğunu ilan edemedi.

Spor yorumcusu Bülent Timurlenk, Dursun Özbek’e çağrı yaptı.

‘’YA HEP GİDİN YA DA KALIN YERİNİZDE’’

Timurlenk açıklamasında, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek normalde deplasmanlara gitmiyordu. Çünkü uğur getirdiğine inanıyordu. Bu kez Samsun'a gitti. Çünkü şampiyonluk ilan edilirse seçim öncesi o görüntüde olmak istiyordu. Ya hep gidin deplasmanlara ya da yaşınızı bahane edin hiç gitmeyin ve kalın yerinizde." dedi.

‘’GÜNAY GÜVENÇ’İN MİSYONU TAMAMLANDI’’

Konuşmasını sürdüren Timurlenk, "Samsunsporlu Mouandilmadji'nin performansını çok beğeniyorum. Galatasaray'da fayda sağlayabilir. Günay Güvenç'in misyonu ise tamamlandı. Uğurcan Çakır, Galatasaray'a gelmeden önce kendisine sıcak bakmıyordu. Yabancı kaleci getirilmesini istiyormuş. Herhalde kapris yaptı biraz. Bunu hatalı goller yediği için söylemiyorum. Zaten duyulan bir şeydi. Batuhan'dan zaten olmaz. Mecbur Galatasaray 2 yerli kaleci alacak herhalde. Uğurcan'ın arkasına yabancı yedek beklemez." ifadelerini kullandı.