Ahmet Çakar Okan Buruk'un korkusunu açıkladı

Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, katıldığı YouTube programında Galatasaray'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çakar, şunları söyledi:

"Okan Buruk, Galatasaray'da 3 sene üst üste şampiyonluk kazandı. Bu sezon belki de kulüp tarihine baktığın zaman elinde en güçlü, en geniş kadrosu var. Fakat kafasında Avrupa korkusu var. Çünkü şampiyon olsa bile Avrupa'da kötü sonuçlar alırsa çok sert eleştiriler alır.

Daha önce Galatasaray 96-2000 yıllarında Popescu, Taffarel ve Hagi gibi isimler getirdi. En son o zaman bu kadar yıldız transfer edilmişti. Ne olursa olsun UEFA Kupası'nı kazanan kadro, bu kadrodan daha iyi. Çünkü takımın yerli oyuncu kalitesi de çok yüksekti."

Barış Alper Yılmaz'la ilgili de konuşan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper, Arabistan'a gidemeyeceğini anladı mecbur özür açıklamasında bulundu. Geri vites yaptı. Önceki davranışları hiç hoş değildi. Performansı düşmeye devam ederse bir daha toparlayamaz. Yukarıya çıkarsa her şey unutulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

