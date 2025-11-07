Ahmet Çakar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı olacağını açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çakar, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı olacağı ile ilgili tahminini de açıkladı.

"OSİMHEN FARKIYLA KAZANDI"

Galatasaray'ın Ajax maçını değerlendiren Çakar, Osimhen'i överken şunları söyledi:

"Galatasaray, Ajax maçında Osimhen farkıyla kazandı. Frankfurt müsabakasının tersi oldu. Yine ilk 40 dakika Galatasaray domine etti Ajax'ı. Peşine golü attı Galatasaray ve kilidi açtı. İkinci yarıda kontrol ev sahibine geçmek üzerindeydi ama Sane'nin çok iyi ortası ve Osimhen'in zamanlaması, kalitesiyle attığı kafa golü çok klastı. Osimhen, Galatasaray'a geldiğinde Icardi ve Drogba kadar kariyerli olarak gelmedi. Ama öyle bir etki yaratıyor ki sanki Metin Oktay ve Turgay Şeren kadar büyük Galatasaraylı."

"DEVE DİŞİ GİBİ TAKIMLAR VAR"

Çakar, şöyle devam etti:

Rıdvan Dilmen'den bomba Galatasaray iddiası: İlk 8'e nasıl kalır?

"Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 9 ila 24 arasında olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk 8'de çok deve dişi gibi takımlar var. Okan Buruk, Avrupa'da başarı aldıkça camiasının kendisine olan inancı artıyor. Algıları kırıyor. Bana Union SG'yi yenerler gibime geliyor. Ama Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City müsabakaları zor geçer."