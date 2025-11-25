Ahmet Çakar Galatasaray Union SG maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Yayınlanma:
Süper Lig'de Kocaelispor kaybından sonra milli ardanın ardından Gençlerbirliği'ni yenen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçına çevrildi. Ünlü hakem yorumcusu Ahmet Çakar Sarı Kırmızılı taraftarları üzecek maç tahmininde bulundu.

Galatasaray, Union Saint - Gilloise maçında serisini sürdürmek istiyor!
Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.
Sarı - Kırmızılıların hedefi mutlak 3 puan ve ilk 8 yolunda avantaj sağlamak.

2024/11/07/hbgs.jpg

RAMS PARK'TA ÇOK GÜÇLÜ

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 33 resmi maçta mağlup olmadı. İç sahadaki son yenilgi, geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys’a karşı 1-0’lık skorla alınmıştı. Bu mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılılar evinde çıktığı 33 resmi maçta, 24 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

UEFA Galatasaray'ı reddetti: Umutlar tükendiUEFA Galatasaray'ı reddetti: Umutlar tükendi

Galatasaray 24 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında rakiplerine boyun eğmedi.

HEDEF İLK 8

Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında alacağı galibiyetle hem serisini sürdürmek hem de ilk 8 hedefi için önemli bir adım atmak istiyor.

gspuan.png

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın bu akşam sahasında Union SG ile oynayacağı maç için tahminde bulundu.

"GALATASARAY KAYBEDER! 2 FARK OLABİLİR"

Çakar, Galatasaray’ın Avrupa’daki rakibi Union SG karşısında mağlup olacağını öne sürdü.

Maçın skorunu da dair görüşlerini açıklayan Ahmet Çakar şöyle konuştu:

Union SG’nin bu hafta Galatasaray’ı yeneceğini düşünüyorum.
Belki 1 fark veya 2 fark olabilir.

GALATASARAY UNION SG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Union SG maçı bu akşam oynanacak.
RAMS Park'taki kritik karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.
İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

