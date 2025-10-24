Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Adnan Şen beyin kanaması geçirdi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen'in geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in ABD'de yaşayan oğlu Adnan Şen'in beyin kanaması geçirdiği ileri sürüldü.

Haberi Sabah'tan Bülent Cankurt verdi. Cankurt, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Eşi Begüm Şen ve oğulları Can ile 2016'da Los Angeles'a taşınan ve kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri olan Adnan Şen ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var!

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in büyük oğlu olan Adnan Şen, meğer önceki ay beyin kanaması geçirmiş de haberimiz olmamış! Jet sosyetenin Karayipler'deki popüler adası St. Barths'ta geçen yıl başlattığı lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde yaşanmış bu talihsiz olay. Ambulans uçakla Miami'ye götürülen Adnan Şen, hemen ameliyata alınmış.

TEKRAR AMELİYAT OLACAK

Ali Şen yoğun bakım sonrası ilk kez görüntülendiAli Şen yoğun bakım sonrası ilk kez görüntülendi

Başarılı geçen operasyonun ve hastanede geçen iki haftalık nekahat döneminin ardından Begüm Hanım, eşini Los Angeles Beverly Hills'teki evlerine götürmüş. Bu arada halen evinde dinlenen Adnan Bey'in beyninde yine bir sorun oluşmuş. Önümüzdeki günlerde tekrar ameliyat masasına yatacak olan Adnan Bey ciddi bir operasyon geçirecekmiş. Eşi Begüm Hanım'ın başucundan ayrılmadığını duyduğum Adnan Bey'in ameliyatı umarım başarılı geçer ve sağlığına kavuşur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
Spor
Osimhen'le Barış Alper arasında soyunma odasında ne oldu? Ortaya çıktı
Osimhen'le Barış Alper arasında soyunma odasında ne oldu? Ortaya çıktı
Stuttgart'ın hocasından Fenerbahçe itirafı
Stuttgart'ın hocasından Fenerbahçe itirafı
Mustafa Çulcu: Penaltı külliyen yanlış
Mustafa Çulcu: Penaltı külliyen yanlış