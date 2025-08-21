Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsanevi başkanlarından Ali Şen, geçirdiği ciddi sağlık sürecinin ardından Bodrum’daki çiftliğine döndü.

Yaklaşık bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören 86 yaşındaki Şen’in, taburcu olduktan sonraki ilk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğrafta, Ali Şen’in belirgin şekilde kilo verdiği dikkat çekti.

ALİ ŞEN NEDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI?

13 Ağustos 2025 tarihinde enfeksiyon kaynaklı yüksek ateş şikayetiyle Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırılan Ali Şen, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alındı.

Efsane başkanın bu süreçte konuşmakta zorlandığı ve yakın çevresini tanımakta güçlük çektiği bildirildi. Fenerbahçe camiası ve spor dünyası, Şen’in sağlık durumunu endişeyle takip ederken iyi haber oğlu Metin Şen'den geldi.

Ali Şen'den beklenen haber geldi

"BABAM GAYET İYİ"

Tedavi sürecinde Ali Şen’in oğlu Metin Şen, kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa. Endişelenecek bir konu yok” diyerek müjdeli haberi sevenlerine duyurdu.

MUSTAFA KAPTAN PAYLAŞTI

Taburcu edildikten sonra Bodrum’un Yalıkavak mahallesindeki çiftliğine dönen Ali Şen’i ziyaret eden kaptan Mustafa Kemal Güneri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Acıbadem’de tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız.

Yalıkavak’tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.

EFSANE BAŞKAN ALİ ŞEN

Kosova Prizren doğumlu Ali Şen, Fenerbahçe’de 1981–1983 ve 1994–1998 yılları arasında iki dönem başkanlık yaptı. “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganıyla özdeşleşen Şen, kulübü hem lig hem de kupa zaferlerine taşıdı.

Liderliği ve taraftarla kurduğu güçlü bağ sayesinde sarı-lacivertli camiada unutulmaz bir isim oldu.