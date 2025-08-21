Ali Şen yoğun bakım sonrası ilk kez görüntülendi

Ali Şen yoğun bakım sonrası ilk kez görüntülendi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin efsane başkanları arasında yer alan Ali Şen'in, yoğun bakımdan çıktıktan sonraki ilk görüntüsü dikkat çekti.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsanevi başkanlarından Ali Şen, geçirdiği ciddi sağlık sürecinin ardından Bodrum’daki çiftliğine döndü.
Yaklaşık bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören 86 yaşındaki Şen’in, taburcu olduktan sonraki ilk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Fotoğrafta, Ali Şen’in belirgin şekilde kilo verdiği dikkat çekti.

alisen.png

ALİ ŞEN NEDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI?

13 Ağustos 2025 tarihinde enfeksiyon kaynaklı yüksek ateş şikayetiyle Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırılan Ali Şen, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alındı.
Efsane başkanın bu süreçte konuşmakta zorlandığı ve yakın çevresini tanımakta güçlük çektiği bildirildi. Fenerbahçe camiası ve spor dünyası, Şen’in sağlık durumunu endişeyle takip ederken iyi haber oğlu Metin Şen'den geldi.

Ali Şen'den beklenen haber geldiAli Şen'den beklenen haber geldi

"BABAM GAYET İYİ"

Tedavi sürecinde Ali Şen’in oğlu Metin Şen, kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa. Endişelenecek bir konu yok” diyerek müjdeli haberi sevenlerine duyurdu.

MUSTAFA KAPTAN PAYLAŞTI

Taburcu edildikten sonra Bodrum’un Yalıkavak mahallesindeki çiftliğine dönen Ali Şen’i ziyaret eden kaptan Mustafa Kemal Güneri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Acıbadem’de tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız.
Yalıkavak’tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.

EFSANE BAŞKAN ALİ ŞEN

alisen1.webp

Kosova Prizren doğumlu Ali Şen, Fenerbahçe’de 1981–1983 ve 1994–1998 yılları arasında iki dönem başkanlık yaptı. “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganıyla özdeşleşen Şen, kulübü hem lig hem de kupa zaferlerine taşıdı.
Liderliği ve taraftarla kurduğu güçlü bağ sayesinde sarı-lacivertli camiada unutulmaz bir isim oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi