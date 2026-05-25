Acun Ilıcalı şampiyon olur olmaz müjdeyi verdi

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u tek golle geçmeyi başaran Hull City, Premier Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Turuncu-siyahlılar bu şampiyonlukla yaklaşık 300 milyon euroya yakın bir gelir elde etti. Hull City şehirde kutlamalara başlarken Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Acun Ilıcalı, “Bizi en zayıf takım olarak görüyorlardı. Gerçekte ise en güçlü takım bizdik” ifadelerini kullandı.

Transfer mesajı veren Acun Ilıcalı, “Tabi ki para harcayacağız. Biz şansımız olduğunu düşünüyoruz. Bu çocuklar bizim kahramanımız” dedi.

Daha önce şampiyonluk halinde takımı Las Vegas'a götüreceğini belirten Acun Ilıcalı, sözünü tutacağını da ekledi.