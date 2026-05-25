Halk TV Spor Acun Ilıcalı şampiyon olur olmaz müjdeyi verdi

Premier Lig'e yükselen Hull City, yaklaşık 300 milyon euroluk bir gelir elde etti. Ilıcalı, parayı transfer için harcayacaklarını belirtti. Ilıcalı ayrıca takıma verdiği Las Vegas sözünü tutacağını dile getirdi.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u tek golle geçmeyi başaran Hull City, Premier Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Turuncu-siyahlılar bu şampiyonlukla yaklaşık 300 milyon euroya yakın bir gelir elde etti. Hull City şehirde kutlamalara başlarken Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTE EN GÜÇLÜ TAKIM BİZDİK"

Sky Sports'a konuşan Acun Ilıcalı, “Bizi en zayıf takım olarak görüyorlardı. Gerçekte ise en güçlü takım bizdik” ifadelerini kullandı.

"TABİ Kİ PARA HARCAYACAĞIZ"

Transfer mesajı veren Acun Ilıcalı, “Tabi ki para harcayacağız. Biz şansımız olduğunu düşünüyoruz. Bu çocuklar bizim kahramanımız” dedi.

SÖZÜNÜ TUTACAK

Daha önce şampiyonluk halinde takımı Las Vegas'a götüreceğini belirten Acun Ilıcalı, sözünü tutacağını da ekledi.

