Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.

Hull City'nin bu zaferi Trabzonspor'a yaradı.

İngiliz ekibi, bordo-mavililere ödeme yapacak.

2.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Hull City, Şubat 2024 tarihinde Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

Transferde sonraki satışta kardan yüzde 50 pay ve Premier Lig'e yükselmesi karşılığında 2.5 milyon ödeme maddeleri de bulunuyordu.

Premier Lig'e yükselen Hull City, bu nedenden dolayı Trabzonspor'a 2.5 milyon euro ödeme yapacak.

Şampiyonluk sonrası konuşan Acun Ilıcalı, "Çok emeğimiz var. Büyük bir mutluluk. Ülkemizden de çok mesaj aldık, herkes dua etti. Bu kadar duaya rakip dayanmazdı. Çok mutluyum. Ağlamadım ama çok duygulandım. Onu kabul ediyorum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Benim için bir ilk." dedi.