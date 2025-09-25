Acun Ilıcalı: Fenerbahçe beni çökertti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı “AB Talks” programında hem geçmişte yaşadığı iflas sürecini hem de Fenerbahçe’deki asbaşkanlık dönemini anlattı.

Ilıcalı, 24 yaşında parasız kaldığı dönemi “mutlu bir dönem” olarak tanımlarken, Fenerbahçe’de üstlendiği yöneticilik görevini ise kariyerinin en zorlu süreci olarak nitelendirdi.

"ÇOK ZORDU"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de asbaşkanlık görevini üstlenen Ilıcalı, bu sürecin kendisini fiziksel ve zihinsel olarak yıprattığını şu sözlerle ifade etti:

Hayatımda ilk kez geçtiğimiz sezon zorlandım. Fenerbahçe’de çok önemli bir pozisyonda sorumluluk aldım.

Normalde Hull City maçına giderim, Dominik’te ‘Survivor’ çekimlerine uğrarım, sonra tekrar Hull City’ye dönerim.

Bu benim yoğun zamanım değilmiş; Fenerbahçe’ye gelince onu anladım. "BENİ ÇÖKERTTİ" Her maça ve antrenmana katıldım, birçok konuda aktif görev aldım. Enerjimi tamamen Fenerbahçe’ye verdim.

Zamansal olarak bu beni çökertti.

Kariyerimin en zor yılıydı.

ZENGİN AMA MUTSUZ

Hayatının dönüm noktalarından birini paylaşan Ilıcalı, “24 yaşımda iflas ettim, parasız kaldım ama mutluydum. Paran yoksa derdin yok. Çok zengin olduğum zaman daha mutlu olmadım. Parasızlık mutsuzluk getirir ama çok para da mutluluk getirmez” diyerek maddi durumun mutlulukla doğrudan ilişkili olmadığını vurguladı.