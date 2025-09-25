Acun Ilıcalı: Fenerbahçe beni çökertti

Acun Ilıcalı: Fenerbahçe beni çökertti
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetiminde yer alan ve asbaşkanlık yapan Acun Ilıcalı'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı “AB Talks” programında hem geçmişte yaşadığı iflas sürecini hem de Fenerbahçe’deki asbaşkanlık dönemini anlattı.
Ilıcalı, 24 yaşında parasız kaldığı dönemi “mutlu bir dönem” olarak tanımlarken, Fenerbahçe’de üstlendiği yöneticilik görevini ise kariyerinin en zorlu süreci olarak nitelendirdi.

Sadettin Saran'ın Volkan Demirel'e yaptığı teklif ortaya çıktıSadettin Saran'ın Volkan Demirel'e yaptığı teklif ortaya çıktı

"ÇOK ZORDU"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de asbaşkanlık görevini üstlenen Ilıcalı, bu sürecin kendisini fiziksel ve zihinsel olarak yıprattığını şu sözlerle ifade etti:

Hayatımda ilk kez geçtiğimiz sezon zorlandım. Fenerbahçe’de çok önemli bir pozisyonda sorumluluk aldım.
Normalde Hull City maçına giderim, Dominik’te ‘Survivor’ çekimlerine uğrarım, sonra tekrar Hull City’ye dönerim.
Bu benim yoğun zamanım değilmiş; Fenerbahçe’ye gelince onu anladım.

"BENİ ÇÖKERTTİ"

Her maça ve antrenmana katıldım, birçok konuda aktif görev aldım. Enerjimi tamamen Fenerbahçe’ye verdim.
Zamansal olarak bu beni çökertti.
Kariyerimin en zor yılıydı.

ZENGİN AMA MUTSUZ

Hayatının dönüm noktalarından birini paylaşan Ilıcalı, “24 yaşımda iflas ettim, parasız kaldım ama mutluydum. Paran yoksa derdin yok. Çok zengin olduğum zaman daha mutlu olmadım. Parasızlık mutsuzluk getirir ama çok para da mutluluk getirmez” diyerek maddi durumun mutlulukla doğrudan ilişkili olmadığını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Spor
Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz karar: Kulüpler isyan etmişti
Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz karar: Kulüpler isyan etmişti
55 yıllık Atatürk Stadı'na 2 talip çıktı
55 yıllık Atatürk Stadı'na 2 talip çıktı