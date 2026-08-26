Abdülkerim Durmaz'dan Lyon Fenerbahçe maçına şaşırtan tahmin

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fransız ekibi Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu’nda oynanan ilk mücadele, 1-1 berabere tamamlandı.

MÜCADELENİN HAKEMİ MAURIZIO MARIANI

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.

Mariani’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Zufferli olacak.

VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Luca Pairetto görev yapacak.

Lyon-Fenerbahçe maçı TRT 1’den naklen yayınlanacak.

ABDÜLKERİM DURMAZ’DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında mücadelenin sonucuna dair tahminde bulundu.

''LYON YÜZDE 60 DAHA FAVORİ''

Durmaz yaptığı tahminde ‘’Marco Asensio’nun yokluğunun Fenerbahçe’yi etkileyeceğini düşünüyorum. Özellikle Asensio çok lazımdı bu maçta. Çünkü bu maçta topu tutmak lazım. Lyon yüzde 60 daha favori’’ ifadelerini kullanarak Lyon’un maçı kazanabileceğini belirtti.