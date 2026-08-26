Lyon Fenerbahçe: İlk 11'ler! İsmail Kartal'dan büyük sürpriz

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fransız ekibi Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Groupama Stadyumu’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00’de başlayacak.

İLK MAÇ BERABERE TAMAMLANDI

Temsilcimiz, Chobani Stadyumu’nda oynanan ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Lyon-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.

Mariani’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak. Müsabakada VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Luca Pairetto görev yapacak.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA!

Fenerbahçe’nin kritik mücadelesi TRT 1’den naklen yayınlanacak.

İSMAİL KARTAL’DAN SÜRPRİZ KARAR

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maça saatler kala ilk 11’ini büyük ölçüde belirledi.

Tecrübeli teknik adam, kadroda sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

İşte Lyon-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri: