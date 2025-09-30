Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray sahasında Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.
CLEMENT TURPIN DÜDÜK ÇALACAK
UEFA’nın kararıyla karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek.
“GALATASARAY KAZANIR”
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken Abdülkerim Durmaz’dan maç sonuncuna dair bir tahmin geldi. Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın galip geleceğini dile getirdi.
İLK 11’LER
Karşılaşmanın muhtemel ilk 11’leri şu şekilde:
GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
LİVERPOOL: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Gakpo, Isak.
Galatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı: Tepkiler çiğ gibi büyüdü