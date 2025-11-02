Abdülkerim Durmaz Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu duyurdu

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar, 17 puanla 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ise 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 22 puanla 3. sırada bulunuyor.

Ayrıca sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte ligin namağlup iki takımından birisi konumunda.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV'de yayınlanan ''Derin Futbol'' programında derbiye dair tahminde bulundu.

Durmaz, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yeneceğini tahmin etti.