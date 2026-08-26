9 gol 22 asist yapıp yılın futbolcusu seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Manchester United'de forma giyen Bruno Fernandes kazandı.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Fernandes vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bu ödülü kazanan ikinci Portekizli futbolcu oldu.

31 GOLLÜK KATKI VERDİ

Bruno Fernandes, geçen sezon Manchester United formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol atarken 22 asist yaptı ve 31 gole doğrudan katkı sağladı.

RONALDO ÜST ÜSTE 2 KEZ KAZANDI

Ronaldo, PFA yılın oyuncusu ödülünü kariyeri boyunca üst üste 2 kez kazanmıştı.

Manchester City'nin 22 yaşındaki sol beki Nico O'Reilly ise 2025-2026 sezonunun genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Yılın takımı ise şu oyunculardan oluştu: