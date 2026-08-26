9 gol 22 asist yapıp yılın futbolcusu seçildi
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi.
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İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Manchester United'de forma giyen Bruno Fernandes kazandı.
PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Fernandes vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bu ödülü kazanan ikinci Portekizli futbolcu oldu.
31 GOLLÜK KATKI VERDİ
Bruno Fernandes, geçen sezon Manchester United formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol atarken 22 asist yaptı ve 31 gole doğrudan katkı sağladı.
RONALDO ÜST ÜSTE 2 KEZ KAZANDI
Ronaldo, PFA yılın oyuncusu ödülünü kariyeri boyunca üst üste 2 kez kazanmıştı.
Manchester City'nin 22 yaşındaki sol beki Nico O'Reilly ise 2025-2026 sezonunun genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Yılın takımı ise şu oyunculardan oluştu:
- Kaleci: David Raya (Arsenal)
- Defans: Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City), William Saliba (Arsenal), Jurrien Timber (Arsenal)
- Ortasaha: Bruno Fernandes (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Rayan Cherki (Manchester City)
- Forvet: Erling Haaland (Manchester City), Antoine Semenyo (Manchester City), Igor Thiago (Brentford)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi