6 ülke daha bilet aldı: Dünya Kupası'na 28 takım katılmayı garantiledi

Yayınlanma:
2026 FIFA Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı. Böylece kupaya katılmayı garantileyen takım sayısı 28'e çıktı.
Dün oynanan maçlardan sonra katılmayı garantileyen 6 takım şöyle:
KATILMAYI GARANTİLEYEN 28 ÜLKE
2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 28 ülke ise şunlar:
İngiltere
Suudi Arabistan
Fildişi Sahili
Senegal
Katar
Güney Afrika
Yeşil Burun Adaları
Avustralya
İran
Japonya
Ürdün
Güney Kore
Özbekistan
Yeni Zelanda
Mısır
Fas
Tunus
Arjantin
Brezilya
Kolombiya
Ekvador
Paraguay
Uruguay
Cezayir
Gana
Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.