Tarihte bir ilk: Dünya Kupası'na gidiyorlar

Yayınlanma:
Süper Lig'in eski futbolcusu Garry Rodrigues'in milli takımı Yeşil Burun Adaları tarihe geçen bir başarı hikayesine imza attı. 500 bin nüfuslu ada ülkesi Dünya Kupası vizesi aldı.

Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Ankaragücü’de forma giyen Garry Rodrigues’in formasını terlettiği Yeşil Burun Adaları, Esvatini karşısında elde ettiği net galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Afrika Elemeleri D Grubu’nun son karşılaşmasında sahasında Esvatini’yi 3-0’lık skorla geçen Yeşil Burun Adaları, ülke futbol tarihinde bir ilki başararak Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı.

GRUP LİDERİ OLDULAR

Karşılaşmada Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira’nın attığı gollerle sahadan üstün ayrılan ekip, toplamda 22 puan toplayarak grubunu lider tamamladı.

İşte tarihe geçen kadro

Müsabakanın 80. dakikasında Garry Rodrigues, Iğdır FK’da top koşturan Ryan Mendes’in yerine oyuna dahil oldu ve takımına katkı sundu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR:

ABD - KANADA - MEKSİKA'DA

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva, ilk kez 48 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

RODRIGUES KİMDİR?

Garry Mendes Rodrigues, 27 Kasım 1990 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde doğmuş Yeşil Burun Adaları asıllı millî futbolcudur.

Uyruk: Yeşil Burun Adaları / Hollanda

Boy: 1.73 m

Mevki: Sol kanat (aynı zamanda sağ kanat ve forvet olarak da görev alabiliyor)

Güncel Kulüp: Apollon Limassol (Kıbrıs)

Milli Takım: Yeşil Burun Adaları – 55 maç, 8 gol

Aile: Kuzenleri Jerson Cabral ve Giovanni da Fonseca da futbolcudur.

Rodrigues Fenerbahçe'de de forma giydi

Kariyer özeti:

Futbola Hollanda’da Feyenoord altyapısında başladı.

Bulgaristan’da Levski Sofia, İspanya’da Elche, Yunanistan’da PAOK ve Olympiakos gibi kulüplerde forma giydi.

Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Ankaragücü gibi Süper Lig ekiplerinde oynadı.

2025 itibarıyla Kıbrıs 1. Ligi takımlarından Apollon Limassol’da futbol hayatını sürdürüyor.

Rodrigues, 2013 yılında Yeşil Burun Adaları milli takımını seçerek uluslararası kariyerine başladı ve o tarihten bu yana ülkesini temsil etmeye devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

