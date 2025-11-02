47. İstanbul Maratonu'nun ilk kazananı belli oldu

Spor İstanbul tarafından “Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu” sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden verilen startla başladı. Startı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve federasyon yetkilileri birlikte verdi.

Geçen seneki koşuya bizzat katılan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da koşuya videolu mesaj yolladı.

MARATONUN İLK KAZANANI BELLİ OLDU

Bu yıl 126 ülkeden 41 bini aşkın katılımcının kayıt yaptırdığı maratonun ilk kazananı, erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo oldu.

Maratona, 42 kilometre kategorisinde 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440 sporcu katıldı. Organizasyonda 43 elit atlet yer alırken, maratonun “Gold Label” statüsünde düzenlendiği belirtildi.

GÜZERGAH TOPLAM 42 KİLOMETRE

42 kilometrelik yarış, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayarak Beşiktaş, Galata Köprüsü, Kennedy Caddesi, Bakırköy ve Gülhane güzergâhını izleyip Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak. 15,5 kilometrelik koşu Yenikapı’da tamamlanırken, Halk ve Kurumsal koşular Dolmabahçe’de sona erecek.

TÜM KATEGORİLERDE ÖDÜL MİKTARI 9,5 MİLYON LİRAYI BULACAK

Maratonda dereceye giren kadın ve erkek atletler eşit para ödülü alacak. 42 kilometre yarışında toplam 190 bin dolar ödül dağıtılacak; parkur rekoru kıranlara ise 5 bin dolar prim verilecek. Türk atletlere ayrıca toplam 400 bin liralık ek ödül verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak ödül miktarı 9,5 milyon lirayı bulacak.

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Köprü 14.00’te, tünel ise 15.00’te yeniden açılacak.