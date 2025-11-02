47. İstanbul Maratonu'nun ilk kazananı belli oldu

47. İstanbul Maratonu'nun ilk kazananı belli oldu
Yayınlanma:
Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu başladı. Koşunun ilk kazananı ise erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo oldu. 42 kilometrelik yarış, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak.

Spor İstanbul tarafından “Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu” sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden verilen startla başladı. Startı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve federasyon yetkilileri birlikte verdi.

Geçen seneki koşuya bizzat katılan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da koşuya videolu mesaj yolladı.

İstanbul Maratonu başladı: Özgür Özel'de koşuyor!İstanbul Maratonu başladı: Özgür Özel'de koşuyor!

MARATONUN İLK KAZANANI BELLİ OLDU

Bu yıl 126 ülkeden 41 bini aşkın katılımcının kayıt yaptırdığı maratonun ilk kazananı, erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo oldu.

Maratona, 42 kilometre kategorisinde 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440 sporcu katıldı. Organizasyonda 43 elit atlet yer alırken, maratonun “Gold Label” statüsünde düzenlendiği belirtildi.

47-istanbul-maratonu.jpg

GÜZERGAH TOPLAM 42 KİLOMETRE

42 kilometrelik yarış, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayarak Beşiktaş, Galata Köprüsü, Kennedy Caddesi, Bakırköy ve Gülhane güzergâhını izleyip Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak. 15,5 kilometrelik koşu Yenikapı’da tamamlanırken, Halk ve Kurumsal koşular Dolmabahçe’de sona erecek.

bankasi-47-istanbul-maratonu.jpg

TÜM KATEGORİLERDE ÖDÜL MİKTARI 9,5 MİLYON LİRAYI BULACAK

Maratonda dereceye giren kadın ve erkek atletler eşit para ödülü alacak. 42 kilometre yarışında toplam 190 bin dolar ödül dağıtılacak; parkur rekoru kıranlara ise 5 bin dolar prim verilecek. Türk atletlere ayrıca toplam 400 bin liralık ek ödül verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak ödül miktarı 9,5 milyon lirayı bulacak.

İmamoğlu: Biliyorum karanlık sonsuza kadar sürmezİmamoğlu: Biliyorum karanlık sonsuza kadar sürmez

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Köprü 14.00’te, tünel ise 15.00’te yeniden açılacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Spor
Serdal Adalı ağzına geleni söyledi: Kulübün içinden geçtiniz
Serdal Adalı ağzına geleni söyledi: Kulübün içinden geçtiniz
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı