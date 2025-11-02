İstanbul Maratonu için trafiğe kapatılan yollar: Valilik alternatif yolları açıkladı

İstanbul Valiliği daha önce yaptığı duyuruda, 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibarıyla maraton güzergâhları ve bağlantılı birçok noktanın program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını ifade etmişti. Kapanan yollara alternatif güzergâhlar da valilik tarafından paylaşıldı.

SAAT 03.00'TE KAPATILAN YOLLAR

Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Ünalan-Ataşehir-Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı'nın D-100 katılımları, Sait Çiftçi varyantı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımları, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü, Tophanelioğlu katılımı ve Ataşehir Kızıl Begonya Sokak bağlantıları yer aldı.

VALİLİK TARAFINDAN OLUŞTURULAN ALTERNATİF YOLLAR

Büyükdere - Balmumcu / Levent - Sarıyer ayrımı, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan - Ataşehir - Çamlıca aksı, Yıldız Posta - Esentepe yönü, Beşiktaş yönü ve Sarıyer istikameti mecburi yönlendirme noktaları olarak gösterildi.

SAAT 06.00'DA TRAFİĞE KAPANACAK GÜZERGÂHLAR

Rauf Orbay Caddesi'nin Florya ve Yenikapı yönleri, Sahil Kennedy Caddesi'nin Unkapanı-Bakırköy arası, Ankara Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Alemdar Caddesi, Divanyolu, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü), Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil yolu), Galata Köprüsü (iki yönlü), Avrasya Tüneli (çift yönlü), Havuzlu Kavşak alt geçidi ve Sultanahmet Atmeydanı çevresindeki tüm bağlantı yolları.

BELİRLENEN ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 Karayolu olarak açıklandı.

126 ÜLKEDEN 41 BİN KATILIMCI

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu bugünYarış, İBB Spor İstanbul YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBUL MARATONU PROGRAMI

03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Araç Trafiğine Kesilmesi

06.00 Avrasya Tüneli Dahil Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

06.45-07.45 Vapurların Hareket Saati (Kabataş ve Eminönü İskeleleri)

07.00-08.00 Üsküdar Marmaray Durağı-Beylerbeyi Arası Ring Sefer Saatleri

09.15-10.15 Halk Koşusu Sporcularını Taşıyan Otobüslerin Hareket Saati (Mecidiyeköy)

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00 42K Yarış Başlangıcı

09.10 42K & 15,5K Eşya Araçlarının Start Noktasından Hareketi

09.19 15,5K Yarış Başlangıcı (1. Start)

09.38 15,5K Yarış Başlangıcı (2. Start)

10.05 15,5K Yarış Başlangıcı (3. Start)

10.08 15,5K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

10.32 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (1. Start)

11.06 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (2. Start)

11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

11.40 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (3. Start)

12.00 15,5K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)

12.14 Halk Koşusu Yarış Başlangıcı

12.20 15,5K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Trafiğe Açılması

15.00 Avrasya Tüneli’nin Trafiğe Açılması

15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)

15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması