İmamoğlu: Biliyorum karanlık sonsuza kadar sürmez
23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 47. İstanbul Maratonu'na mesaj yolladı.
İstanbul Maratonu başladı: Özgür Özel'de koşuyor!
Geçen sene düzenlenen koşuya bizzat kendisinin de katıldığını hatırlatan İmamoğlu, bu yıl tutuklu olduğu Silivri'den heyecana uzaktan ortak olacağını ifade etti.
"BİLİYORUM; KARANLIK SONSUZA KADAR SÜRMEZ"
İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Maratonu’nda geçen yıl on binlerle birlikte dayanışmayı, umudu ve direnci büyütmek için koşmuştuk.
Bu yıl ise Silivri’de olduğum için o büyük heyecana maalesef uzaktan ortak olacağım.
Biliyorum; karanlık sonsuza kadar sürmez. Bu ülke mutlaka aydınlığa koşacak. O gün geldiğinde hep birlikte umutla nefes alacağız; adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin ışığında yeniden buluşacağız.
Çünkü bu ülkenin umudu var, gençliği var, enerjisi var."