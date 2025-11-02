İmamoğlu: Biliyorum karanlık sonsuza kadar sürmez

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 47. İstanbul Maratonu'na mesaj yolladı.

İstanbul Maratonu başladı: Özgür Özel'de koşuyor!

Geçen sene düzenlenen koşuya bizzat kendisinin de katıldığını hatırlatan İmamoğlu, bu yıl tutuklu olduğu Silivri'den heyecana uzaktan ortak olacağını ifade etti.

"BİLİYORUM; KARANLIK SONSUZA KADAR SÜRMEZ"

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Maratonu’nda geçen yıl on binlerle birlikte dayanışmayı, umudu ve direnci büyütmek için koşmuştuk.

Bu yıl ise Silivri’de olduğum için o büyük heyecana maalesef uzaktan ortak olacağım.

Biliyorum; karanlık sonsuza kadar sürmez. Bu ülke mutlaka aydınlığa koşacak. O gün geldiğinde hep birlikte umutla nefes alacağız; adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin ışığında yeniden buluşacağız.

Çünkü bu ülkenin umudu var, gençliği var, enerjisi var."