İmamoğlu: Biliyorum karanlık sonsuza kadar sürmez

Yayınlanma:
Güncelleme:
Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 47'ncisi düzenlenen İstanbul Maratonu'na mesaj yolladı.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 47. İstanbul Maratonu'na mesaj yolladı.

İstanbul Maratonu başladı: Özgür Özel'de koşuyor!İstanbul Maratonu başladı: Özgür Özel'de koşuyor!

Geçen sene düzenlenen koşuya bizzat kendisinin de katıldığını hatırlatan İmamoğlu, bu yıl tutuklu olduğu Silivri'den heyecana uzaktan ortak olacağını ifade etti.

mamoglu-001.png

"BİLİYORUM; KARANLIK SONSUZA KADAR SÜRMEZ"

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Maratonu’nda geçen yıl on binlerle birlikte dayanışmayı, umudu ve direnci büyütmek için koşmuştuk.

Bu yıl ise Silivri’de olduğum için o büyük heyecana maalesef uzaktan ortak olacağım.

Biliyorum; karanlık sonsuza kadar sürmez. Bu ülke mutlaka aydınlığa koşacak. O gün geldiğinde hep birlikte umutla nefes alacağız; adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin ışığında yeniden buluşacağız.

Çünkü bu ülkenin umudu var, gençliği var, enerjisi var."

mamoglu.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

