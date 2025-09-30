22 günde Serhat Sütlü'nün görevine son verildi

Sakaryaspor, 8 Eylül’de göreve getirdiği teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı.

Yeşil - Siyahlı takım hafta sonu oynanacak Sarıyer maçı hazırlıklarını yardımcı antrenörlerin gözetiminde sürdürüyor.

22 GÜN GÖREVDE KALDI

1’inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da teknik direktör Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı. 8 Eylül’de göreve getirilen genç teknik adam, bugün Rüstemler Tesisleri’nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek veda etti. Serhat Sütlü yönetiminde yeşil-siyahlılar, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

YABANCI OYUNCU SKANDALI

Sütlü son olarak, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı. Sakaryaspor, hafta sonu oynanacak Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını yardımcı antrenörler Gürcan Alkan ve Mert Şarbalkan yönetiminde sürdürüyor.