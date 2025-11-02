2. Lig toplu sonuçlar

2. Lig toplu sonuçlar
Yayınlanma:
2. Lig'de 11. hafta tamamlandı. İşte maçların sonuçları...

Futbolda 2. Lig'de 11. hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligde Kırmızı Grup'ta ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KIRMIZI GRUP

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Güzide Gebzespor: 3-0

Muşspor-KCT 1461 Trabzon FK: 4-0

Granny's Waffles Kırklarelispor-Mardin 1969: 1-1

ISBAŞ Isparta 32-Ankara Demirspor: 4-0

Arkent Arnavutköy Belediyespor-Aliağa Futbol: 1-0

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Yeni Malatyaspor: 3-1

Bursaspor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1

Adanaspor-Somaspor: 0-0

Menemen FK-Fethiyespor: 2-1

BEYAZ GRUP

GMG Kastamonuspor-MKE Ankaragücü: 0-2

Beykoz Anadoluspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-4

Kepezspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-6

Karaman FK-Altınordu: 2-0

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Adana 01 FK: 4-0

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2

Karacabey Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-4

Muğlaspor-Seza Çimento Elazığspor: 2-1

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

