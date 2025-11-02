Sinan Kaloğlu: Yavaş yavaş takımı tanıyoruz

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Manisa FK karşısında alıştıklarından farklı bir dizilişle sahaya çıkmalarına rağmen olumlu reaksiyon gösterip maçı kazandıkları için oyuncularını tebrik etti.

''3 PUANDAN DAHA ÖNEMLİYDİ''

Antrenmanlarda kurguladıkları şekilde oynadıklarını ve goller attıklarını dile getiren Kaloğlu, "Bu beni çok mutlu etti ve gerçekten bence 3 puandan daha önemliydi. Çünkü takımın buna reaksiyon göstermesi, oyun gücümüzün yavaş yavaş artması çok önemliydi." dedi.

Amedspor seriyi sürdürdü

''KOŞAN BİR TAKIM''

Kaloğlu, Manisa FK'nin de iyi mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Evet alt sıralarda gözüküyor ama oynadığı futbolla Manisa FK gerçekten tehlikeli bir takım. Her takımı yenebilir, her takıma zorluk çıkarabilir. Çok atletik, koşan bir takım. Bunun üstüne bir de tabii sahanın ağır şartları da eklenince iki takım oyuncuları arasında da yine zorluk oldu. Ama biz kazanmayı bildik." diye konuştu.

İyi ve güçlü oyunlarını sürdüreceklerini dile getiren Kaloğlu, "Önemli bir galibiyet aldık. Artık yolumuza devam edeceğiz. Aslında yavaş yavaş takımı tanıyoruz. Bu üçüncü maçımızdı. Oyuncuların neler yapabileceğini yavaş yavaş görüyoruz ve bu yüzden de bir şablon belirlememiz lazım. Ben ve ekibimin tarzında genelde maçtan maça değişik stratejiler olabilir, değişik dizilişler olabilir. Çalıştığımız şekilde gol atıp, çalıştığımız şekilde ilerlemek bizim için bir kazanç." ifadelerini kullandı.