Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank fırtınası esiyor. VakıfBank, Zehra Güneş ve arkadaşlarıyla zaferden zafere koşuyor. "Kim durduracak Zehra Güneş ve arkadaşlarını? Nereye koşuyor bunlar!" dedirtiyor.

Son olarak Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenen VakıfBank, kendi evindeki 6. maçında da rakiplerine set vermeden galip geldi.

Son şampiyon, Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezondaki 11. maçını da kazandı. Önceki maçta da şampiyonluğun diğer adayı Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-2 yenen VakıfBank, geçen sezondan bu yana kazanma serisini 22 maça çıkardı.

VakıfBank set vermedi: 8'de 8 yaptı

VakıfBank sadece aldığı sayılarla değil, bloklarıyla da öne çıkıyor. Nilüfer Belediyespor maçında 14 blok yaparken, 6'sının blok kraliçesi Zehra Güneş'ten gelmesi dikkat çekti.

Başantrenör Giovanni Guidetti'nin başarısı sürerken, takımın lideri Zehra Güneş hemen her maçta yıldızlaşıyor. Marina Markova sayı rekorları kırıyor. Markova her maçta en skorer isim oluyor. Cansu Özbay hırsıyla arkadaşlarını ateşleyen isim olurken, yeni transferi Tijana Boskovic'in de takıma hemen uyum sağlaması gücüne güç katıyor.

VakıfBank, bu sezon da Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğun en büyük favorisi. 11 maçta 11 galibiyetle liderliğini sürdürüyor. Sahasında yendiği Fenerbahçe ikinci sırada. Bu sezona iddialı giren Galatasaray ise 3. durumda bulunuyor.