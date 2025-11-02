Amedspor seriyi sürdürdü

Yayınlanma:
Amedspor, 1. Lig'de konuk olduğu Manisa FK'yı 3-0 yendi ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

1. Lig'de 4 maçtır kazanamayan Manisa Futbol Kulübü evinde, Play-Off hattında yer alan Amed Sportif Faaliyetler takımına 3-0 yenilerek düşme hattına geriledi.

Amed Sportif 36'ncı dakikada Murat Uçar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 63'üncü dakikada Traore'nin golüyle farkı ikiye çıkarırken, Gyan Ohena 89'uncu dakikada attığı golle skoru belirledi. Bu sonucun ardından Manisa temsilcisi 10 puanda kalırken, Amed Sportif 23 puana yükseldi ve Süper Lig yarışında iddialı konuma geldi.

29’uncu dakikada Manisa FK atağında orta alanda topla buluşan Burak’ın şutunda kaleci Erce soluna gelen topu uzanarak kurtardı.

30’uncu dakikada Lindesth ceza sahasının ön kısmına yerden pasında Diony’iyi topla buluşturdu. Diony’nin sert şutunu kaleci Erce kurtardı.

AMEDSPOR İLK GOLÜ 36'DA BULDU

36’ncı dakikada Amed SK atağında topla rakip alana yönelen Mehmet Murat Uçar’ın ceza sahası önünde sol ayağıyla şutunda top sol köşeden filelere gitti: 0-1.

63’üncü dakikada Bartu’nun pas atasında topla buluşan Traore’nin ceza sahası içine yerden pasında Diagne şutunu çekti, Cissokho çizgiden topu çıkardı. Kale alanı önünde topu kontrol eden Traore şutunda topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

89’uncu dakikada Traore’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Vedat topu çeldi, kaleciden seken topu Diagne kale içine pasladı, Ohena golü attı: 0-3.

MAÇTAN NOTLAR

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Melih Aldemir, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Kocaçoban

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat- Yusuf (Dk. 80 Yasin), Bartu, Herelle, Umut (Dk. 46 Ayberk), Cissokho, Toure (Dk. 56 Yunus), Kadir (Dk. 76 Osman), Lindseht, Burak, Diony

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce- Mehmet Murat Uçar (Dk. 88 Kouyate),, Uğur, Mehmet Yeşil, Hasan Ali (Dk. 22 Alberk) Sinan (Dk. 87 Aytaç), Poko (Dk. 75 Oktay), Celal, Traore, Moreno (Dk. 75 Ohena), Diagne

GOLLER: Dk. 36 Mehmet Murat Uçar, Dk. 63 Traore, Dk. 89 Ohena (Amed SK)

SARI KARTLAR: Lindseht, Ayberk, Herelle (Manisa FK) Celal, Poko (Amed SK)

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

