Samsunspor Konyaspor'u rahat geçti

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor'u ağırladı.

KONYA'DA KAZANAN SAMSUNSPOR

Mücadele, Samsunspor'un 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Samsun ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Musaba, 13. dakikada Ndiaye ve 57. dakikada Bazoer (kendi kalesine) attı.

Konyaspor'un tek golü 60. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Bu sonuçla Samsunspor, puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

Konyaspor ise 14 puanla 8. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Henüz 5. dakikada konuk ekip öne geçti. Andzouana'nın hatasında topu alan Musaba'nın ceza sahası içerisinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada kırmızı-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil Yüksel'in pasında Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

37. dakikada Andzouana'nın ortasında Muleka topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.