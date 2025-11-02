Hasan Arat ve yönetimine şok: İbra edilmedi! Serdal Adalı detayı

Hasan Arat ve yönetimine şok: İbra edilmedi! Serdal Adalı detayı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi, idari ve mali açıdan ibra edilmedi. Mevcut başkan Serdal Adalı ve yönetimi, idari ve mali bakımdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü’nün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda, üç ayrı dönem için ibra oylaması gerçekleştirildi.

Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından raporlar üzerine yapılan görüşmeler sonrasında, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki üç farklı dönem, idari ve mali açıdan ayrı ayrı genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.

2024/11/08/hbbjk.jpg

HASAN ARAT VE YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'ın görev yaptığı dönem, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Beşiktaş Hasan Arat kararını verdiBeşiktaş Hasan Arat kararını verdi

Arat, Beşiktaş'ta 3 Aralık 2023 ve 29 Kasım 2024 tarihleri arasında Beşiktaş'ta başkan olarak görev yapmıştı.

SERDAL ADALI İBRA EDİLDİ

Mevcut başkan Serdal Adalı ve yönetimi, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında, ''29.12.2024-11.05.2025 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

