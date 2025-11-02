Beşiktaş Hasan Arat kararını verdi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda sevk edildiği disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oylandı.

Yapılan oylamada Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına ihraç edildi.

Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Adalı'nın eski yönetime dair yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bize bugünleri yaşatanlar meydanı biraz boş bulmuş gözüküyor. Her gün bilirkişi edasıyla konuşuyorlar. Kendilerini haklı sanmaya başladılar. Bu transferler yapılırken, siz futbol komitesinde değil miydiniz?

Siz, bize günlük güneşlik bir Ümraniye mi bıraktınız? O günleri bize hepiniz el birliğiyle yaşattınız. Siz 11 ayda bu kulübün içinden geçtiniz içinden!"

"Feyyaz Uçar'a hiç cevap vermedim, eski futbolcumuz, cevap vermek istemedim ama keşke bu yanlışlar yapılırken mani olsaydınız içerisinde olduğunuz yönetime."