Beşiktaş Hasan Arat kararını verdi

Beşiktaş Hasan Arat kararını verdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, idari ve mali genel kurulunda oy çokluğu ile geçici olarak 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden ihraç edildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda sevk edildiği disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oylandı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

HASAN ARAT KULÜPTEN İHRAÇ EDİLDİ

Yapılan oylamada Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına ihraç edildi.

Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

Beşiktaş'ın borcu açıklandıBeşiktaş'ın borcu açıklandı

SERDAL ADALI'DAN HASAN ARAT AÇIKLAMASI

Adalı'nın eski yönetime dair yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bize bugünleri yaşatanlar meydanı biraz boş bulmuş gözüküyor. Her gün bilirkişi edasıyla konuşuyorlar. Kendilerini haklı sanmaya başladılar. Bu transferler yapılırken, siz futbol komitesinde değil miydiniz?

Siz, bize günlük güneşlik bir Ümraniye mi bıraktınız? O günleri bize hepiniz el birliğiyle yaşattınız. Siz 11 ayda bu kulübün içinden geçtiniz içinden!"

"Feyyaz Uçar'a hiç cevap vermedim, eski futbolcumuz, cevap vermek istemedim ama keşke bu yanlışlar yapılırken mani olsaydınız içerisinde olduğunuz yönetime."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Spor
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Serdal Adalı ağzına geleni söyledi: Kulübün içinden geçtiniz
Serdal Adalı ağzına geleni söyledi: Kulübün içinden geçtiniz